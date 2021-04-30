8 лет тюрьмы грозит жителю Палкинского района за избиение сожительницы

13:05, 30 апреля 2021, ПАИ

41-летний житель Палкинского района обвиняется в избиении своей сожительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщила прокуратура Палкинского района.

По данным следствия, в состоянии пьяный мужчина приревновал свою сожительницу и избил её кулаком и ногами. У пострадавшей обнаружены переломы рёбер и пневмоторакс.

Статья по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью предусматривает лишение свободы на срок до 8-и лет. В настоящее время по данному делу продолжается следствие.