8 лет тюрьмы грозит жителю Палкинского района за избиение сожительницы
41-летний житель Палкинского района обвиняется в избиении своей сожительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщила прокуратура Палкинского района.
По данным следствия, в состоянии пьяный мужчина приревновал свою сожительницу и избил её кулаком и ногами. У пострадавшей обнаружены переломы рёбер и пневмоторакс.
Статья по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью предусматривает лишение свободы на срок до 8-и лет. В настоящее время по данному делу продолжается следствие.
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