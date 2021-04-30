ФК «Псков» сыграет в турнире Юношеской футбольной лиги

12:43, 30 апреля 2021, ПАИ

Российский футбольный союз в мае запустит Юношескую футбольную лигу на Дальнем Востоке и Северо-Западе, сообщает официальный сайт союза.



На Северо-Западе в турнире сыграют следующие 10 школ: ФК «Балтика» (Калининград), СШОР № 5 по футболу (Калининград), ФК «Псков» (Псков), СШОР «Экспресс» (Великие Луки, Псковская область), Спортивная школа «Электрон» (Великий Новгород), ФК «Ленинградец» (Ленинградская область), «Спортивная школа № 7» (Петрозаводск, Республика Карелия), «Спортивная школа олимпийского резерва» (Мончегорск, Мурманская область), «Спортивная школа по футболу» (Сыктывкар, Республика Коми), «Спортивная школа № 1» (Котлас, Архангельская область).

На Дальнем Востоке в ЮФЛ примут участие 10 школ: «СКА Хабаровск», «Краевая спортивная школа олимпийского резерва» (Владивосток), ФК «Локомотив» (Уссурийск), ДЮСШ № 3 (Благовещенск), СДЮШОР № 2 (Комсомольск-на-Амуре), СШОР «Океан» (Находка), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Республиканская специализированная спортивная школа по футболу» (Якутск), «Спортивная школа по футболу» (Петропавловск-Камчатский), спортивная школа «Белгородец» (Белогорск).



В первом сезоне участвовать в межрегиональных лигах будут игроки преимущественно 2006 года рождения. Матчи пойдут до октября. Трансляции всех игр турнира будут доступны на бесплатных ресурсах в интернете и на местных телеканалах.



Игры пройдут в два круга по выходным, все команды должны будут сыграть друг с другом дома и в гостях. Победители межрегиональных ЮФЛ сыграют в финальном турнире первенства России.

Регулярную игровую практику получат около 500 футболистов из самых западных и восточных регионов нашей страны.



«Уверен, что среди них много талантливых игроков, которым региональная ЮФЛ поможет дорасти до клубов РПЛ и сборной России», – сказал президент РФС Александр Дюков.