Почти 350 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

12:43, 30 апреля 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 440 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 349 957, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области зарегистрировано 36 263 случая заражения коронавирусом, 27 060 пациентов выздоровело, 338 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.