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Псковские гимнастки школы «Гармония» получили бронзу на всероссийских соревнованиях «Юность России»

Псковские гимнастки привезли бронзу с всероссийских соревнований.

Третье место на всероссийских соревнованиях «Юность России» на призы Олимпийской чемпионки Анастасии Татаревой по художественной гимнастике получила команда по художественной гимнастике псковской спортивной школы «Гармония». Как сообщили ПАИ в спортивной школе, соревнования проходили на базе отдыха «Изумрудное» в Нижегородской области.

Гимнастки выступали по программе третьего разряда в групповых упражнениях. Псковички  Юлия Комлева, Дарья Егорова, Анна Сидорова, Анастасия Канаш, Яна Бычкова и Мария Попова показала хорошие результаты.

Тренируют девочек Валентина Жидоморова и Наталья Яковлева.

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