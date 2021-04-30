Псковские гимнастки школы «Гармония» получили бронзу на всероссийских соревнованиях «Юность России»
Третье место на всероссийских соревнованиях «Юность России» на призы Олимпийской чемпионки Анастасии Татаревой по художественной гимнастике получила команда по художественной гимнастике псковской спортивной школы «Гармония». Как сообщили ПАИ в спортивной школе, соревнования проходили на базе отдыха «Изумрудное» в Нижегородской области.
Гимнастки выступали по программе третьего разряда в групповых упражнениях. Псковички Юлия Комлева, Дарья Егорова, Анна Сидорова, Анастасия Канаш, Яна Бычкова и Мария Попова показала хорошие результаты.
Тренируют девочек Валентина Жидоморова и Наталья Яковлева.
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Псковские гимнастки школы «Гармония» получили бронзу на всероссийских соревнованиях «Юность России»
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