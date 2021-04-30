Михаил Ведерников положительно оценил новое помещение Центра обработки вызовов 112 в Пскове

13:05, 30 апреля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил новое помещение Центра обработки вызовов системы—112 управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, новое помещение центра глава региона посетил 30 апреля.

С 20 апреля учреждение располагается по новому адресу – на улице Леона Поземского. Глава региона осмотрел кабинет по защите информации, учебный класс, серверную, комнату психологической разгрузки, ситуационный центр, комнаты для отдыха персонала и приёма пищи, душевую. С функциональными особенностями рабочих помещений Михаила Ведерникова познакомил начальник Центра обработки вызовов Системы – 112 регионального управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Вячеслав Пан.

По итогам осмотра Михаил Ведерников положительно оценил технические возможности учреждения и условия работы сотрудников.

«Это было сложное финансовое решение для региона, поэтому для запуска системы было заключено лизинговое соглашение. Дополнительно из областного бюджета были выделены почти 10 млн рублей на приведение в порядок предоставленных помещений. Я вижу, что средства потрачены не зря», — отметил Михаил Ведерников. Отдельной похвалы губернатора заслужила креативная идея сотрудников центра об организации в коридоре здания галереи сотрудников с календарем их дней рождений.

По случаю 372-летия со дня образования Пожарной охраны России глава региона поздравил сотрудников центра с профессиональным праздником. За высокий профессионализм и большой вклад в создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Псковской области по единому номеру «112» Михаил Ведерников вручил шести сотрудникам центра благодарственные письма администрации Псковской области.

Круглосуточный центр обработки вызовов системы—112 предназначен для обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Псковской области. Учреждение обеспечивает информационное взаимодействие дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных подразделений. Это служба пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба «Антитеррор».

Система – 112 сопряжена с государственной автоматизированной программой «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, она интегрирована с аналогичными системами соседних субъектов.

Отметим, Центр – 112, который ранее располагался на улице Новгородской, 9, в настоящее время продолжает функционировать в качестве резервного.