В апреле почти 300 нарушителей попытались пересечь границу России и Белоруссии в Псковской области

13:55, 30 апреля 2021, ПАИ

В Невельском районе псковские пограничники обнаружили в очередной раз автомобиль с группой граждан Средней Азии, пытавшихся незаконно въехать на территорию Российской Федерации из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Иностранцы пояснили, что следовали на работу в Ленинградскую область.

За нарушение режима государственной границы правонарушители задержаны на срок до 48 часов для выяснения обстоятельств правонарушения и принятия процессуального решения.

С начала апреля на российско-белорусском участке государственной границы задержано порядка 280 нарушителей режима государственной границы, которые привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 650 тысяч рублей. Кроме того, имел место случай, когда один из правонарушителей не выполнил законное требование сотрудника Пограничного управления, за что решением Псковского областного суда привлечен к административной ответственности по ст. 18.7 КоАП РФ.