24 тысячи пассажиров составил пассажиропоток псковского аэропорта в этом году

14:01, 30 апреля 2021, ПАИ

С начала 2021 года и по сегодняшний день пассажиропоток псковского аэропорта «Княгиня Ольга» составил 24 тысячи, а всего планируется в этом году перевезти более 100 тысяч пассажиров. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля, передает корреспондент ПАИ.

«Мы наращиваем пассажиропоток, планируем новые рейсы-направления», – отметила Салагаева. В качестве примера она привела статистику: в 2019 году через псковский аэропорт прошло 36 тысяч, в 2020 году – 45 тысяч, хотя планировали 100 тысяч, но пандемия внесла корректировку, с начала 2021 года и по сегодняшний день пассажиропоток составляет 24 тысячи.

Нинель Салагаева рассказала, что рейс Псков – Москва загружен практически на 100%. Также успешен рейс Псков – Сочи. У него высокая загрузка – больше 80%, а с марта даже более 90% загрузка.

Планируется, что появится рейс Псков – Минск. Договоренности об этом были во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Белоруссию, но пока из-за пандемии действуют ограничения и не позволяют запустить маршрут.