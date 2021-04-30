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Общество

24 тысячи пассажиров составил пассажиропоток псковского аэропорта в этом году

Фото ПАИ.

С начала 2021 года и по сегодняшний день пассажиропоток псковского аэропорта «Княгиня Ольга» составил 24 тысячи, а всего планируется в этом году перевезти более 100 тысяч пассажиров. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации  30 апреля, передает корреспондент ПАИ.

«Мы наращиваем пассажиропоток, планируем новые рейсы-направления», отметила Салагаева. В качестве примера она привела статистику:  в 2019 году через псковский аэропорт прошло 36 тысяч, в 2020 году 45 тысяч, хотя планировали 100 тысяч, но пандемия внесла корректировку, с начала 2021 года и по сегодняшний день пассажиропоток составляет 24 тысячи.

Нинель Салагаева рассказала, что  рейс Псков Москва загружен практически на 100%. Также успешен рейс  Псков – Сочи. У него высокая загрузка больше 80%, а с марта даже более 90% загрузка.

Планируется, что появится рейс Псков – Минск. Договоренности об этом были во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Белоруссию, но пока из-за пандемии действуют ограничения и не позволяют запустить маршрут.

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