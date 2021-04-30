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Общество

Мужчины в Псковской области выбирают для чтения любовное фэнтези и романы

Портрет онлайн-читателя из Псковской области определили в МегаФоне. Для этого специалисты проанализировали обезличенные данные абонентов – пользователей сервиса «МегаФон Книги» за первый квартал 2021 года. В результате выяснилось, что типичным «цифровым» книголюбом стал пскович 45 лет, который отдает предпочтение фантастическим романам и любовному фэнтези.

Среди мобильных читателей региона мужчин в 1,5 раза больше, чем женщин. При этом сильная половина предпочитает книги слушать, женщин среди любителей аудиоформата в три раза меньше, чем мужчин.  Чаще электронными библиотеками в области пользуются абоненты в возрасте 30-45 лет. Только 4% мобильных читателей старше 70 лет зафиксировано в регионе. Проводить время за книгой псковские читатели предпочитают по пятницам.

В основном псковичи выбирают современную литературу, детективы и романы. Однако самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стало сочинение по психологии и саморазвитию: «Подсознание может всё!» Джона Кехо, бестселлер №1 в мире «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и культовый роман Федора Достоевского «Преступление и наказание».

В топе предпочтений у мужчин оказался роман «Похищенная» Чеви Стивенса, а женщины часто обращаются к психологическому помощнику от Евы Бергер «Как добиться своего с помощью НЛП. 49 простых правил».

Востребованными писателями стали автор любовной фантастики Алина Углицкая и создатель детективных романов Татьяна Устинова.

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