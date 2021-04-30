Праздничного салюта на 9 Мая в Пскове не будет

15:11, 30 апреля 2021, ПАИ

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Праздничного салюта на 9 Мая в Пскове не будет. Такое решение было принято 30 апреля на заседании регионального оргкомитета «Победа», посвященного подготовке и проведению праздничных мероприятий 9 Мая.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, во время своего выступления главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Николай Калинин рекомендовал отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе праздничного салюта и концертов в закрытых помещениях.

Главный врач выразил беспокойство по поводу кучности зрителей во время этих мероприятий. «Отсутствие масок на части населения и несоблюдение социальной дистанции – это два минуса», – подчеркнул Николай Калинин.

По итогам обсуждения из всех традиционных мероприятий на 9 Мая региональный оргкомитет одобрил проведения только парада Победы, но с ограниченным количеством зрителей. Вопрос о возможности проведения праздничных концертов будет решён позже, исходя из анализа эпидобстановки в регионе.