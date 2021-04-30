Участники проекта Псковского Красного Креста получили к майским праздникам продуктовые наборы

14:57, 30 апреля 2021, ПАИ

В Псковском региональном отделении Российского Красного Креста началось вручение продуктовых наборов участникам проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Красного Креста.

Как рассказала администратор проекта Анжелика Ишмакова, этот проект региональное отделение Российского Красного Креста реализует с марта 2020 года. В «Гостиной» созданы комфортные условия для проведения дневного досуга пожилыми псковичами и постоянного медицинского контроля за их состоянием. Для участников проекта оборудованы комнаты отдыха и досуга, социально-бытовых услуг, кабинет медико-социальной помощи и модульное кафе. Также в рамках проекта проводятся культурно-досуговые и познавательные мероприятия, концерты и праздничные встречи, экскурсии по историческим местам и тематические мероприятия. Участники проекта могут с пользой проводить своё свободное время, общаясь с другими людьми, занимаясь любимым делом, расширяя свой кругозор. А к праздникам сотрудники проекта готовят своим подопечным красивые и полезные подарки. Безусловно, сложившаяся эпидситуация в регионе сказывается на регулярности и массовости этих мероприятий. Но при первой возможности и послаблении ограничительных мер команда проекта делает все возможное, чтобы в гостиной побывал каждый из участников проекта.

Так, к майским праздникам каждый участник проекта за счёт средств гранта президента РФ получит продуктовый набор. «Мы заготовили 190 продуктовых наборов, в каждый из которых входят чай, печенье, консервированные ананасы и другие продукты. Их получат все участники нашего проекта, в том числе и те, кто по состоянию здоровья не может сам прийти к нам», – рассказала Анжелика Ишмакова.

Из-за эпидемиологической ситуации наборы выдаются постепенно. 29 апреля такие наборы получили тридцать пожилых людей. Причём вручение подарков для большинства участников проекта – это не только приятный момент, но и повод выйти из дома, встретиться с другими людьми, пообщаться.

«Замечательные люди здесь работают. Каждый раз прихожу и удивляюсь! Мы все пенсионеры, дома сидим, работы никакой нет, кроме дачи. А когда сюда приходишь – отдыхаешь душой и телом. «Заряжаюсь» на неделю и чувствую себя прекрасно», – отметила участница проекта, пенсионерка Светлана Коренченко.

По её словам, участники проекта занимаются здесь «и литературой, и рукоделием». Также пожилых людей учат пользоваться телефоном и планшетом: «Приятно, что нам внимание уделяют как детям войны. Подарки к празднику такие чудесные. Тут и варенье, и печенье, и конфеты!»

«Я тоже дитя войны. Папа погиб на фронте, герой войны. С удовольствием прихожу сюда, – сообщила Тамара Турищева. – Вспоминаем, как мы раньше жили. Жила в Гомеле, очень тяжело пережили войну, а сейчас про детей войны никогда ничего не слышу. Хорошо, что здесь нас не забывают. Люди хорошие, спасибо им».

Другая участница проекта, 82-летняя Мария Окунева, отметила, что приходит на такие встречи как на праздник: «Одна у нас и осталась отдушина. Живу одна – дома скучно сидеть. На этой неделе два раза сюда приходила. Общение нам нужно!»

«Красный Крест – наш родной дом. Я уже 13 лет хожу сюда и ни разу не пожалела. Мы и детям помогали, как волонтеры, собирали подарки, вещи раздавали, много пользы приносили. А сейчас мы только «потребители», – шутит Александра Соколова. И добавляет: «А хотелось бы, чтобы и от нас была польза!»

83-летняя Валентина Шатаилова поблагодарила и сотрудников Красного Креста и всех псковичей: «Нам и молодёжь внимание оказывает. Я сегодня потерялась - так даже довели до дома. Считаю, что люди сейчас стали очень хорошие!» – отмечает она.

Пожилая женщина также поздравила всех с наступающими праздниками – Пасхой и Днем Победы: «Наши отцы воевали, и мы должны не падать духом! Вокруг нас прекрасные люди», - заметила она.

Сотрудники Псковского отделения Российского Красного Креста отметили, что помощь участникам проекта – детям войны – оказывалась и в непростой период, когда многие пожилые люди были вынуждены оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

На сегодня в проекте участвуют 190 пожилых псковичей – детей войны. Но в Псковском отделении Российского Красного Креста будут рады и новым участникам проекта «Социальная гостиная». «Мы приглашаем всех пожилых людей, кто, будучи детьми, пережил годы войны, принять участие в нашем проекте», – отметили в организации.

Записаться в группу проекта и узнать график работы социальной гостиной можно у администратора проекта по телефону: (8112) 72-09-11, 8-963-338-03-50, 8-900-990-03-60.

Напомним, что проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и продлится до 30 августа 2021 года.