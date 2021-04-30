Парад Победы 9 Мая в Пскове пройдёт с ограниченным количеством зрителей

15:42, 30 апреля 2021, ПАИ

В Пскове парад Победы пройдёт при ограниченном числе зрителей и с соблюдением всех ограничительных мер. Об этом было объявлено на заседании регионального оргкомитета «Победа» 30 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что после недавнего обсуждения эпидемиологической обстановки в регионе в рамках оперативного штаба принято решение о проведении основных мероприятий в ограниченном формате с учётом отработанных во время пандемии регламентов. В частности, Михаил Ведерников анонсировал, что парад Победы должен состояться при ограниченном допуске зрителей и обеспечении всех мер безопасности для ветеранов.

«У нас в любом случае не получилось бы провести его полномасштабно по причине участия 76-й десантно-штурмовой дивизии в общероссийских учениях, а также ремонта Октябрьского проспекта. Но в текущих эпидемиологических условиях, возможно, это даже к лучшему», – подчеркнул глава региона.

Другие традиционные очные памятные акции, прежде всего «Бессмертный полк», будут переведены в онлайн-формат, отметил губернатор. Для этих целей создан федеральный портал 2021полкрф.ру, который позволяет объединить миллионы участников акции по всей стране.

Михаил Ведерников также сообщил, что ряд мероприятий перенесут на другую дату. Речь, в частности, идёт о ежегодной эстафете «Псковской правды». В отношении очных массовых культурных мероприятий в Пскове, Великих Луках и муниципалитетах будет принято дополнительное решение.

Отметим, в рамках празднования годовщины Великой Победы в Псковской области запланировано 145 мероприятий, из них 70 – это онлайн-акции.