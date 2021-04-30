В Пскове приступают к ремонту улицы Спортивной
Подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» начала ремонт дороги на улице Спортивной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.
Рабочие разберут дорожное полотно, заменят люки, для которых нужно провести регулировку высотного положения, установят новый бортовой камень.
После будет проведено устройство основания из щебня и уложен выравнивающий и верхний слои проезжей части из современных асфальтобетонных смесей. Также будет благоустроена зеленая зона, где посеют газон. К июлю работы должны завершиться.
Ремонт дороги проводится за счет средств субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» и софинансирования из местного бюджета.
Всего отремонтируют около 300 метров дороги. Сумма контракта составляет более 9 млн рублей.
Участники проекта Псковского Красного Креста получили к майским праздникам продуктовые наборы
24 тысячи пассажиров составил пассажиропоток псковского аэропорта в этом году