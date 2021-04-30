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Общество

Около 400 человек участвуют в «Вахте памяти» в Себежском районе

Около 400 человек из разных регионов России участвуют в «Вахте памяти» в Себежском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оргкомитета «Победа» 30 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Открывая оргкомитет, глава региона, прежде всего, поздравил всех присутствующих с Днём зарождения Знамени Победы, отметив, что для Псковской области это особенно важная, символическая дата, внимание к которой с каждым годом увеличивается.

Михаил Ведерников проинформировал о проведении в эти дни у высоты 173.1 в Себежском районе «Вахты памяти», организованной поисковым объединением «След «Пантеры». В ней принимают участие около 400 человек из разных регионов страны. Работу поисковиков поддержала частная компания из Карелии, на средства которой 5 мая на высоте будет установлен памятный мемориальный знак.

«Такая инициатива заслуживает искренней благодарности и уважения. Кроме того, при поддержке администрации Псковской области началась подготовка к созданию 6-серийного фильма «Знамя Победы», посвящённого освобождению Идрицы и истории легендарного Знамени. Герои Идрицкой земли, известные и неизвестные, заслуживают вечной памяти и почитания. И я рад, что сейчас для этого в области делается все необходимое», – отметил губернатор.

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