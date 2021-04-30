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Общество

Чаще всего в Псковской области встречаются поддельные пятитысячные купюры

В первом квартале 2021 года в банковской системе Псковской области было выявлено 38 фальшивых денежных знаков, что на 20,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Основная часть выявленных подделок - поддельные банкноты номиналом 5000 рублей (20 штук). Также выявлено 11 поддельных тысячных банкнот. Кроме того, было обнаружено 6 фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США и одна в 50 долларов.

Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Значительное количество фальшивок выявляется в сетевых торговых организациях и на автозаправочных станциях.

«В регионе снизилось количество поддельных банкнот Банка России, тем не менее, не стоит терять бдительность. Всегда проверяйте не менее трех признаков подлинности, особенно на купюрах крупных номиналов. В тоже время несколько увеличилось количество поддельных долларов США. Валюту иностранных государств стоит приобретать в банках, где исключена возможность получить фальшивку», - сообщил заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Полный перечень признаков подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России можно найти в разделе «Наличное денежное обращение» сайта Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение позволяет в интерактивном формате рассмотреть защитные признаки на экране смартфона, а также сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь. Потренировавшись виртуально, легко проверить все эти признаки на реальной банкноте. Если подлинность купюры все же вызывает сомнения, ее можно сдать на бесплатную экспертизу в банк.

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