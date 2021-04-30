Летим в Крым: псковичи получили возможность попасть в Симферополь за три часа

15:56, 30 апреля 2021, ПАИ



Подробнее об этом событии на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 30 апреля рассказали председатель комитета по транспорту Псковской области Борис Елкин и генеральный представитель в Центральном регионе авиакомпании S7 Airlines Александр Ларин.

На пресс-конференции мы узнали, что S7 обладает ведущими самолётами не старше 10 лет, парк постоянно обновляется, с 30 апреля добраться из Пскова в Крым можно за три часа, рейс будет выполнять Airbus 319, который имеет 144 пассажирских кресла, псковичам будут доступны все допуслуги авиакомпании, в том числе индивидуальное меню.

Компания дает гарантию безопасности перелетов и соблюдения всех санитарных норм.