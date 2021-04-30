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Общество

Летим в Крым: псковичи получили возможность попасть в Симферополь за три часа

Фото ПАИ.


Подробнее об этом событии  на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 30 апреля  рассказали  председатель комитета по транспорту Псковской области Борис Елкин и генеральный представитель в Центральном регионе авиакомпании S7 Airlines Александр Ларин. 

На пресс-конференции мы узнали, что S7 обладает ведущими самолётами не старше 10 лет, парк постоянно обновляется, с 30 апреля добраться из Пскова в Крым можно за три часа,  рейс будет выполнять Airbus 319, который имеет 144 пассажирских кресла, псковичам будут доступны все допуслуги авиакомпании, в том числе индивидуальное меню. 
Компания дает  гарантию безопасности перелетов и соблюдения всех санитарных норм. 

 

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Летим в Крым: псковичи получили возможность попасть в Симферополь за три часа

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