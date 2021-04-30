На турбазе «Алоль» началась весенняя смена Псковского детского форума

15:50, 30 апреля 2021, ПАИ

На профсоюзной базе отдыха и оздоровления «Алоль» проходит весенняя смена Псковского детского форума для школьников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

Организатор форума – региональный уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова – собрала около 40 детей от 14 до 17 лет из районов области, которые на протяжении двух дней будут задействованы в интерактивных и коммуникативных площадках, отметили в облсовпрофе. Школьники примут участие в тренингах по развитию мягких навыков, игротехнологии и ораторского мастерства.

Одно из направлений работы форума – реализация возможностей молодого поколения в работе общественных организаций. Так, специалист по проектной деятельности Псковского облсовпрофа Элина Калинина рассказала участникам мероприятия о многосторонней деятельности профсоюзных организаций на примере реализации социальных проектов Молодёжным советом областных профсоюзов.

Кроме того, профсоюзный актив совместно с участниками Псковского детского форума высадил 10 саженцев елей на территории турбазы «Алоль» в рамках акции «Сад памяти».

«Очень важно воспитывать молодое поколение. Очень важно рассказывать о доброте, труде, единстве, справедливости и ответственности. Для нас это важно, – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. – Форум даёт возможность собрать молодых и активных и способствовать их саморазвитию. Приятно, что мы вместе с участниками форума высадили саженцы. Через десять лет они приедут на турбазу, и аллея напомнит им об этом форуме».