Нерабочие дни не повлияют на продолжительность учебного года в школах Пскова

16:22, 30 апреля 2021, ПАИ

Нерабочие дни с 4 по 7 мая не повлияют на продолжительность учебного года в школах Пскова. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля.

Она уточнила, что в указанные дни никакой образовательный процесс вестись не будет ни в школах, ни в детских садах, за исключением дежурных групп. При этом учебный год не станет длиннее на эти 4 дня.

«Этот учебный год завершится, и все, конечно, уйдут на каникулы. 24-25 мая для 11 классов прозвучат последние звонки. До 30 мая завершится учебная программа в остальных классах, кроме 9-го», - рассказала Анна Кузыченко. В этом году псковские школы окончат 1270 одиннадцатиклассников, 2229 выпускников будет в девятых классах.