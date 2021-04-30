Как будут сдавать экзамены псковские школьники, рассказала Анна Кузыченко

16:29, 30 апреля 2021, ПАИ

О правилах проведения ЕГЭ и ОГЭ в школах Пскова рассказала начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля.

Она отметила, что для участников процесса будут обязательными маски, термометрия и социальная дистанция. По словам Анны Кузыченко, это создает определенные сложности в части количества аудиторий и наблюдателей, «но в системе образования работают подготовленные люди, которые быстро перестраиваются». И 9-е, и 11-е классы будет сдавать экзамены под видеонаблюдением.

В этом году количество экзаменов, которые сдают девятиклассники, сокращено до двух - это русский язык и математика. Дети с особенностями здоровья будут и вовсе сдавать один экзамен.

Также Анна Кузыченко рассказала о новшествах при проведении ЕГЭ в 11-х классах. Раньше информатику сдавали с помощью печатных материалов, а в этом году - на компьютерах. «Это потребовало серьезного разнообразия программного обеспечения, так как ребенок вправе выбрать ту платформу, на которой он привык работать. Сдача экзамена в такой форме привела к росту числа желающих его сдать в два раза», - отметила начальник управления образования. В прошлом году информатику сдавали 80 псковских школьников, в этом году этот экзамен выбрали уже 170.

Сдача ЕГЭ стартует 31 мая и продлится до 25 июня - основной период. В Пскове будет 7 пунктов проведения ЕГЭ для 11 классов.

«Возможно, к июню ситуация с коронавирусом стабилизируется, и ЕГЭ пройдет в более мягких условиях относительно ограничительных мер», - добавила Анна Кузыченко.