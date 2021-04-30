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Выпускные и последние звонки в Пскове пройдут без массовых мероприятий

Выпускные и последние звонки в Пскове пройдут без массовых мероприятий. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля.

Она напомнила, что тема выпускных и последних звонков красной нитью прошла через всю пандемию, и, к сожалению, ситуация снова неопределенная. Анна Кузыченко уточнила, что последние звонки будут, но не в том формате, к которому все привыкли, - традиционного шествия от Кремля к Зеленому театру не планируется. Не будет никаких массовых мероприятий, праздник состоится в каждом классе отдельно. «Если позволит погода и количество выпускников, то последний звонок состоится на улице, и тогда уже с соблюдением дистанции выстроится вся параллель. Но это, конечно, не для школ, где выпускников много», - добавила спикер.

По её словам, выпускные, скорее всего, тоже состоятся в таком же формате, без массовых праздничных мероприятий в школе. Не будет и традиционного торжественного вручения медалей в Городском культурном центре. Анна Кузыченко напомнила, что массовые мероприятия с участием детей отменены до 1 января 2022 года. «Вопрос присутствия родителей на выпускных даже в таком формате решается. Об этом можно будет говорить за 2 недели до торжественных дат», - отметила она.

В случае выезда на всевозможные базы отдыха, рестораны после вручения аттестатов ответственность за прием школьников в таких заведениях будет лежать на предпринимателях. Фотографы не смогут присутствовать на выпускных, добавила Анна Кузыченко.

 

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