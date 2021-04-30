С 4 по 7 мая в детских садах и школах Пскова будут открыты дежурные группы

16:50, 30 апреля 2021, ПАИ

С 4 по 7 мая в детских садах и школах в Пскове будут открыты дежурные группы. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля.

«Всю эту неделю мы опрашивали родителей о необходимости открыть такие группы. Даже если сначала родитель отказался от посещения ребенком дежурной группы, а потом обстоятельства изменились, то, конечно, все равно можно будет привести ребенка», - рассказала Анна Кузыченко. Дежурные группы будут работать в 53 детских садах Пскова из 56 садов.

Из 27 псковских школ в 10 будут открыты дежурные классы для учеников начальной школы. «Даже для одного ребенка дежурный класс будет работать», - подчеркнула Анна Кузыченко.

Дежурные классы будут работать в первую смену, но в некоторых случаях запланирована группа продленного дня - до 18:00. «Детей в таких классах покормят», - сообщила спикер.