3100 первоклассников пойдут в школы Пскова в этом году

16:58, 30 апреля 2021, ПАИ

В первые классы школ Пскова в этом году пойдут 3100 детей. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля.

Она отметила, что в школах Центра и Завеличья первые классы были укомплектованы через неделю после старта приема заявлений. «Мы давно забыли о классах по 25 человек, теперь норма - 34-36 детей. Несколько школ Пскова вынуждены выносить шкафы, чтобы докупить парты и рассадить всех детей», - рассказала Анна Кузыченко. Она напомнила, что если в школе уже учится сестра или брат, то ребенка обязаны принять именно в это учреждение, даже если территориально он живет в другом районе.