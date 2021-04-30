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Псковский шахматист выиграл первенство России

Алексей Захаров из Псковской области занял 1-е место на первенстве России по шахматам в группе юношей до 15 лет, набрав 7,9 очков из 9 возможных, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Соревнования по классическим шахматам проходили с 20 по 29 апреля в Сочи. За звание лучших шахматистов боролись более 700 спортсменов из 84 регионов страны. Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров.

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