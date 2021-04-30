Из-за пандемии псковичи стали реже отдавать детей в ясли

17:08, 30 апреля 2021, ПАИ

Из-за пандемии псковичи стали реже отдавать детей в ясли. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля.

По ее словам, ситуация с коронавирусом очень изменила сознание людей, и если раньше многие были готовы отдать в сад детей с 1 года, то теперь отдают с 2,5 лет. «Люди стараются поберечься, посидеть дома, если такая возможность имеется», - пояснила Анна Кузыченко.

Она добавила, что в сентябре в детсад пойдут 1526 юных псковичей, в ясли - 1330.