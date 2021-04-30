Школы Пскова отказались от капусты с сосисками из-за высокого индекса несъедаемости

17:15, 30 апреля 2021, ПАИ

Индекс несъедаемости квашеной капусты с сосисками в школах Пскова настолько высок, что от этого блюда решили отказаться. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля.

При этом она отметила, что данное блюдо было согласовано с Роспотребнадзором. По словам Анны Кузыченко, директора школ шутят, что они теперь как руководители ресторанов тщательно следят, что происходит в столовых, почему дети не съедают и что им не нравится.

«В основном жалобы детей касаются даже не качества еды, а того, что она холодная - помещения столовых большие, окон много, но эта ситуация решается. Где-то поставщик увеличил штат, чтобы расставлять тарелки перед самым приходом детей, где-то закупили устройства для подогрева», - рассказала Анна Кузыченко.

Она добавила, что только одна школа в городе готовит сама - Псковская школа-интернат. Остальные переведены на аутсорс, еду привозят поставщики. В Псковской инженерно-лингвистической гимназии, например, дети могут себе позволить несколько вариантов меню, так как в школе нового образца предусмотрена и линия раздачи, и возможность выставить блюда так, чтобы ребята могли выбрать.