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Общество

135 человек улетели первым рейсом авиакомпании S7 из Пскова в Симферополь

30 апреля в рамках сотрудничества администрации Псковской области и авиакомпании S7 Airlines возобновились полёты по маршруту «Псков – Симферополь». Первый самолёт прибыл из столицы Крыма в Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» с 44 пассажирами на борту. По традиции, воздушное судно встречали на аэродроме водяной аркой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Для нас это знаковое событие. Мы хотим, чтобы наше сотрудничество с международной авиакомпанией S7 было долгосрочным. Со своей стороны сделаем все, чтобы авиасообщение с Симферополем было постоянным, возможно даже круглогодичным, если это будет востребовано. А также будем прорабатывать программу дополнительных сообщений на следующий год», – подчеркнула заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

В этот же день, в 15:35, из Пскова в Симферополь отправились 135 пассажиров. Заполняемость рейса составила около 95 %. Каждый пассажир получил от авиакомпании-перевозчика сувенир, а один из юных туристов – модель самолета Airbus A319, который обслуживает этот рейс.

«135 человек на первом рейсе говорит о том, что направление действительно востребовано, люди хотят летать на юг России. Мы планируем развивать туризм из Пскова и в других направлениях», – отметил в свою очередь генеральный представитель авиакомпании S7 в Центральном регионе Александр Ларин.

Полёты по маршруту «Псков – Симферополь» будут осуществляться по 28 сентября включительно, дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Всего будет совершено 44 парных рейса. Отправление из Пскова назначено на 15:35, прибытие в Симферополь – в 18:55. Время в пути – 3 часа 20 минут. В обратном направлении в эти же дни недели отправление из Симферополя - в 11:30, прибытие в Псков – в 14:45, время в пути - 3 часа 15 минут.

Пассажиров будут перевозить современными воздушными суднами вместимостью 144 кресла. Все места относятся к экономическому классу. Предельный тариф в одну сторону – 8 тыс. 55 рублей.

Добавим, что в 2020 году авиамаршрут «Псков – Симферополь» стал самым популярным туристическим направлением. Заполняемость самолетов составляла 100 %. С 18 августа по 29 сентября было перевезено более 800 пассажиров.

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