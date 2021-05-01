«Мцыри» и водопад помогли жителю Печорского района избавиться от заикания

17:44, 01 мая 2021, ПАИ

Житель деревни Брод Печорского района Иван Лермонтов нашел способ избавиться от заикания, которым страдал из-за встречи с немецким солдатом во время оккупации. Об этом пенсионер сообщил интервью корреспонденту Псковского агентства информации.

Ивану Лермонтову было 4 года, когда в деревню пришли оккупанты. Там они ремонтировали танки. «Однажды меня немец напугал. Танк после обкатки едет возле часовни, я лежу на земле у тына (так забор назывался) — упал почему-то, отполз. Он на меня наезжает — отъезжает. Возле меня справа и слева гусеницы так: шлёп, шлёп. А под танком пространства мало, страшно. Он такой в шапке репистой, оскал зубов. Я этого никогда не забуду. Эта его шутка сказалась: я стал заикаться», - рассказал собеседник ПАИ.

По его словам, в школе он часто получал плохие оценки из-за заикания. Но после местный фельдшер посоветовала ему взять книжку, пойти на водопад к деревенской мельнице и читать вслух. Он взял книгу «Мцыри» Михаила Лермонтова и регулярно ходил с ней на мельницу. «Люди мимо проходили, считали меня ненормальным. А я чувствовал, что вылечиваюсь. Водопад близко, под брызгами привыкал к своему произношению. И уже в седьмом классе я отвечал урок. Сам себя вылечил», - отметил Иван Лермонтов. «Мцыри» он помнит наизусть до сих пор.