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Общество

Житель Печорского района изобрёл теплицу с печным подогревом

Житель деревни Брод Печорского района Иван Лермонтов изобрёл теплицу с печным подогревом. Изобретение он продемонстрировал во время интервью корреспонденту Псковского агентства информации. 

«У меня раньше всё вырастает. С вечера кладу охапку дров, они медленно ночью тлеют, и таким путем я спасаю от заморозков мою любимую рассаду. Я деревенский, папаша меня приучил к работе в деревне, как что выращивать. Эти яблоньки он сажал, теперь я сам прививаю», - рассказал Иван Лермонтов. Он сообщил, что вывел и новый сорт черешни — из желтой и красной.

Также он соорудил самодельный трактор, которым пахал огород, проложил дорожки, укреплённые металлическим каркасом, и изобрёл водопровод — утепленную подземную трассу, которая никогда не замерзает.

Иван Лермонтов — старейший житель деревни. 40 лет он работал в Ленинграде, а с выходом на пенсию вернулся на Родину. «Как говорят немцы, «Ost und West, daheim das Best». Родина лучше всех», - уверен Иван Лермонтов.

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