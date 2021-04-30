Изборск и Печоры вошли в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России»

17:43, 30 апреля 2021, ПАИ

Изборск и Печоры соответствуют всем критериям отбора Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России» и теперь официально включены в эту ассоциацию. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по туризму.

В мае делегация Ассоциации посетит Псковскую область. В рамках большой экспедиции состоится инаугурация Изборска и Печор – там будут установлены специальные знаки.

Напомним, что в марте президент Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России» Александр Мерзлов посетил с визитом Псковскую область. Он побывал в нескольких псковских деревнях и городах и оценил их на предмет вступления в Ассоциацию.