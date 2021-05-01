До миллиона туристов и дачников приедут в Псковскую область на майские праздники

10:17, 01 мая 2021, ПАИ

В ближайшие недели в Псковской области ожидается большое количество гостей из других регионов и стран – до миллиона туристов и дачников. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Поэтому, очень вас прошу, берегите своё здоровье, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию», - обратился он к жителям региона. Он отметил, что наступил один из самых сложных эпидемиологических периодов года: весенняя погода, праздники, высокая мобильность населения, туристический и дачный сезоны, – всё это неизбежно приводит к росту заболеваемости.

Глава региона подчеркнул, что область к этому непростому периоду готовилась заранее, приняты необходимые профилактические меры. По словам Михаила Ведерникова, действующие ограничения эффективно сдерживают динамику распространения заболевания. «Но, баланс хрупкий. Тяжёлым трудом медиков система здравоохранения справляется с нагрузкой, и это позволяет нам обойтись без радикальных мер: тотального карантина, локдауна и закрытия границ региона. Благодаря этому мы по большей части встречаем майские праздники в обычных условиях, если не считать массовые мероприятия и некоторые запреты», - заметил губернатор.

Он добавил, что это накладывает на каждого жителя региона особую ответственность по соблюдению всех основных правил безопасности.