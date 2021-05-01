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Общество

Привиться от коронавируса в майские выходные призвал псковичей губернатор

«Используйте выходные, чтобы спокойно, без суеты и длительного ожидания сделать прививку», - обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к жителям региона в еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

Он обратил внимание на то, что лучшим способом борьбы с эпидемией является вакцинация населения. Пункты вакцинации будут работать в обычном графике, и запас препаратов есть в необходимом количестве. Только в ближайшие полторы недели регион ожидает поставку более чем 7 тысяч доз вакцины.

Михаил Ведерников напомнил, что в Пскове сделать прививку можно также и в торговых центрах – «Империале» и «Акваполисе». Скоро к ним добавится «Фьорд Плаза».

В Великих Луках в ближайшие дни аналогичный пункт вакцинации откроется в ТЦ «Апельсин».

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