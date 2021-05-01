В Псковской области вакцинация идёт довольно динамично — Михаил Ведерников
В Псковской области вакцинация идёт довольно динамично. Первым компонентом привиты уже более 45 тысяч жителей, или 15% от взрослого населения, подлежащего вакцинации, сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.
По словам главы региона, хорошими темпами прививаются жители старше 60 лет – они составляют половину от общего количества всех вакцинированных. «Искренне рад, что люди преклонного возраста так трепетно относятся к своему здоровью. И спасибо тем, кто убедил своих родителей, бабушек и дедушек сделать прививку», - сказал Михаил Ведерников.
Он напомнил, что все детали прививочной кампании на неделе подробно разбирались на заседании под руководством вице-премьера Татьяна Голиковой.
Надежда Партхаль: Труд должен приносит процветание не только каждой семье,но родному краю
Игорь Иванов: Дополнительных социальных гарантий удалось добиться профсоюзам в коронавирусный период