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Общество

В каком формате в Псковской области пройдут майские праздники, рассказал губернатор

В каком формате в Псковской области пройдут майские праздники, рассказал губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Так, празднование Пасхи в храмах Псковской области состоится с соблюдением мер, прописанных в противовирусном указе.

В период с 4 по 7 мая будут работать дежурные группы в детских садах и школах. «Это распоряжение губернатора – если кто-то отказывается ему следовать, пишите в комментариях», - заявил Михаил Ведерников.

В эти же дни стоматологии, женские консультации, участковые врачи и специалисты узкого профиля работают по предварительной записи

В День Победы состоится военный парад, но большинство остальных традиционных мероприятий переводятся в онлайн или переносятся на другие даты. Традиционный салют в День победы будет перенесён на более поздний срок. «Бессмертный полк» для всей страны пройдёт на федеральной платформе 2021.полкрф.ру.

«Кстати, в этом году при поддержке Фонда президентских грантов снова состоится Фестиваль колокольного звона. 9 мая в полдень в Пскове можно будет услышать большой звон-концерт», - заметил Михаил Ведерников.

По формату празднования выпускных решение будет принято ближе к дате проведения. «Всё зависит от того, как пройдём майские праздники», - подчеркнул губернатор.

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