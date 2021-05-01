В каком формате в Псковской области пройдут майские праздники, рассказал губернатор
В каком формате в Псковской области пройдут майские праздники, рассказал губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.
Так, празднование Пасхи в храмах Псковской области состоится с соблюдением мер, прописанных в противовирусном указе.
В период с 4 по 7 мая будут работать дежурные группы в детских садах и школах. «Это распоряжение губернатора – если кто-то отказывается ему следовать, пишите в комментариях», - заявил Михаил Ведерников.
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В День Победы состоится военный парад, но большинство остальных традиционных мероприятий переводятся в онлайн или переносятся на другие даты. Традиционный салют в День победы будет перенесён на более поздний срок. «Бессмертный полк» для всей страны пройдёт на федеральной платформе 2021.полкрф.ру.
«Кстати, в этом году при поддержке Фонда президентских грантов снова состоится Фестиваль колокольного звона. 9 мая в полдень в Пскове можно будет услышать большой звон-концерт», - заметил Михаил Ведерников.
По формату празднования выпускных решение будет принято ближе к дате проведения. «Всё зависит от того, как пройдём майские праздники», - подчеркнул губернатор.
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