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Врач Ираида Сивачёва уходит на пенсию, но обратилсь к псковичам с просьбой вакцинироваться

Ираида Сивачёва получила от губернатора награду - медаль «За заслуги перед Псковской областью». Фото ПАИ

Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом в Псковской области Ираида Сивачёва призвала псковичей вакцинироваться.
Как стало известно Псковскому агентству информации со ссылкой на издание «Псковская правда», Ираида Севачёва уходит на пенсию. Поэтому она дала напутствие жителям Псковской области.

«Ковид у нас не заканчивается, и в настоящее время пожелание только одно – сохранение хорошего здоровье. Здоровье – это основное богатство человека. Нужно максимально жизнь строить таким образом, чтобы это здоровье сохранялось, тогда все в жизни будет получаться – все, что задумали люди», - отметила Ираида Сивачёва.

Особое внимание врач акцентировала на вакцинации и защите себя от коронавируса. «Эпидемия пока еще не кончается, поэтому это основной вопрос, на который нужно обратить внимание. Особенно людям, которые проживают в районах области. Это крайне важно!» - подчеркнула она.

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