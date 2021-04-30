30 мая пройдёт V беговой полумарафон по всей стране. Псков тоже бежит

18:41, 30 апреля 2021, ПАИ

30 мая 2021 года в России произойдёт грандиозный праздник спорта, сообщил организатор соревнований, основатель бегового движения PRO SPORT Александр Кузьмин. 85 городов по всей стране, в том числе и Псков, в одиннадцати часовых поясах получат единый старт для полумарафона. Это больше, чем ЗаБег. Это мировой рекорд.

На сегодняшний день - это единственный самый крупный полумарафон с синхронным стартом: 4 дистанции, крутая фан-зона. Любители бега стартуют от Калининграда до Камчатки.

Первый раз Псков присоединился к ЗаБегу в прошлом году, на старт тогда вышли 260 человек. Спортсмены приезжали из других городов, чтобы пробежать дистанцию по новому маршруту.

Участники будут соревноваться в разных возрастных категориях и смогут преодолеть дистанции в 5, 10 и 21 км

До старта остается ровно месяц. Регистрация продолжается.