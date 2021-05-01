Работа без труда. Молодёжь Пскова точно знает, чем хочет заниматься

14:17, 01 мая 2021, ПАИ

«У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься?», - эти строчки Маяковского знакомы многим, и, наверняка, каждый сталкивался с этим жизненным вопросом. В современном мире источников дохода невероятное множество, поэтому мы решили спросить у молодёжи, к чему они стремятся. Что для них работа мечты - тема нашего опросника.

Принято считать, что нынешнее поколение хотят стать блогерами, певцами или просто популярными персонами, при этом не прилагая к этому особых усилий. Однако это далеко не так, и наш опрос это подтвердил. Люди стремятся делать то, что им нравится, чем они горят и к чему лежит душа. «Я нашёл свою работу мечты – заниматься дизайном. В моём случае дизайном мебели», - говорил респондент.

Деньги важны, но опрошенные не ставили их во главу угла. «Важно, чтобы это было разнообразно», - говорила псковичка. Некоторые стремятся быть полезными: «Работа мечты для меня - это прежде всего быть полезной людям. Не проводить время зря, а приносить пользу в любом виде».

Следует отметить, что опрошенные не жаждут удалённой работы или свободного графика работы. Если работа в радость, условия отходят на второй план. «Работа мечты, для меня – это то, что помимо заработка приносит удовольствие. Либо наоборот: удовольствие, которое приносит заработок», - говорил пскович.

Сегодня все трудящиеся отмечают международный объединяющий праздник. Поздравляем всех причастных. Желаем получать не только зарплату, но и удовольствие от своего вида деятельности.