«Экопром» провёл выездной прём граждан в Порхове

19:35, 30 апреля 2021, ПАИ

30 апреля в Порхове представители регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области – филиала ООО «Экопром» – провели выездной прием граждан, сообщает газета «Порховский вестник». Прием юридических и физических лиц проводили менеджеры договорного отдела по работе с клиентами Николай Богданов и Светлана Храмова.

В ходе приема специалисты филиала ООО «Экопром» давали консультации порховичам, заключали договоры, решали вопросы по заявкам граждан, в основном о перерасчете, начислениях или внесении корректировок в данные о собственниках и прописанных жильцах.

По итогам приема специалисты регоператора приняли 4 заявления на перерасчет платы за ТКО, был заключен один договор с юридическим лицом и оформлен индивидуальный договор с физлицом. Еще 6 человек обратились за консультацией.

Как отметил заместитель главы Порховского района по промышленности, строительству и ЖКХ Валерий Хабибуллин, обращений ожидалось больше, и активность граждан оценил не очень высоко.

Тем не менее, все, кто пришел, смогли получить ответы на интересующие их вопросы.

Позже представители регоператора совершили объезд по городу и пообщались с юрлицами, у которых до сих пор не заключен договор на вывоз ТКО, чтобы лично проинформировать их об обязанности это сделать.