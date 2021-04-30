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«Псковская архитектурная школа» откроет в Печорах двери для специалистов

Архитектурная школа а Печорах взрастит молодых реставраторов и архитекторов. Фото must-see.top

С 17 по 22 мая 2021 года в Печорах  состоится научно-образовательный проект «Псковская архитектурная школа» для студентов архитекторов, реставраторов и молодых специалистов из семи регионов России. Об этом сообщил Официальный телеграм-канал Псковской области.

Проект поможет повысить уровень образования будущих реставраторов на объектах культурного наследия Псково - Печерской лавры - Церкви Николы Вратаря и на Михайловском соборе. Научными руководителями проекта выступят практикующие архитекторы-реставраторы из Москвы: Александр Урадовских и Мария Кучерявых.

По итогам мероприятия молодые специалисты представят проекты по реставрации и приспособлению объектов, презентацию выполненной работы и подведут итоги научно-образовательного курса.

Программа организована Союзом реставраторов России совместно с Комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области,  Псковской Епархией, АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» и ООО «ДАВ-Руссланд» (бренд Caparol).

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