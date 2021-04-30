Псковичка Алина Лавренюк поделилась в Instagram ощущениями от полёта на рейсе Симферополь - Псков

22:02, 30 апреля 2021, ПАИ

30 апреля в рамках сотрудничества администрации Псковской области и авиакомпании S7 Airlines возобновились полёты по маршруту Псков – Симферополь. Первый самолёт прибыл из столицы Крыма в Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» с 44 пассажирами на борту.

Алина Лавренюк поделилась в Instagram ощущениями от сервиса на борту. Она добиралась с ребёнком по имени Тимофей:

«Прилетели! Прямой рейс до Пскова - это лучшее, что могло случиться с авиасообщением. Если бы мы сейчас ещё ехали из Питера, думаю, Тимофей бы понял, что родина его необъятна. А мы бы поняли, что нервы наши не из стали ... На борту всех угощали шампанским, встречали с залпом фонтана из пожарной машины, у трапа ждали фотографы и журналисты. Вот это я понимаю, прилетела к родителям!»



