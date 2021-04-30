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Общество

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Вместе против коррупции!»

1 мая стартует прием конкурсных работ на Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области. Целями конкурса выступают привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработке и использованию социальной антикоррупционной рекламы для предотвращения коррупционных проявлений, формирования практики взаимодействия общества с органами, осуществляющими деятельность в сфере борьбы с коррупцией. Также конкурс направлен на антикоррупционное просвещение населения, привлечение внимания общественности к вопросам противодействия коррупции и укрепление доверия к органам прокуратуры и иным государственным органам.

Участниками проекта могут стать граждане любого государства (авторы — физические лица или творческие коллективы) в возрасте от 14 до 35 лет. Прием заявок продлится до 1 октября 2021 года на официальном сайте конкурса. Работы принимаются на официальных языках Организации Объединенных Наций: английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском.

Тема проекта — «Вместе против коррупции», в рамках конкурса предусмотрены две номинации: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

Подведение итогов проекта будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией — 9 декабря. Победители и призеры конкурса получат почетные медали с символикой конкурса.

Организатором конкурса выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации, при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Уполномоченных органов государств-участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции, а также Уполномоченных органов государств-участников BRICS в сфере противодействия коррупции.

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