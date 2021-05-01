День труда отмечают псковичи

08:54, 01 мая 2021, ПАИ

В 142 странах мира 1 мая или в первый понедельник мая отмечается международный праздник — День труда, который раньше назывался Праздник Весны и Труда, а изначально был назван как День международной солидарности трудящихся.

Как сообщает calend.ru, история праздника идет с 1 мая 1886 года. Рабочие Америки в Чикаго организовали забастовку, главным требованием которой был 8-часовой рабочий день. Акция и демонстрация закончились жестоким столкновением с полицией.

Через три года, в июле 1889 года, в память об этом выступлении Парижский конгресс II Интернационала решил ежегодно 1 мая проводить демонстрации. На следующий год день международной солидарности трудящихся отмечался в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и других странах.

Сначала Первомай был символом революции и непримиримой классовой борьбы. Он имел выраженную политическую окраску, но постепенно превратился в праздник мира, труда, весны.

В 2021 году в связи с пандемией коронавируса этот праздник отмечается без массовых гуляний.