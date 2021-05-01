Какие нововведения ждут россиян с 1 мая

09:30, 01 мая 2021, ПАИ

В мае псковичей, также как и всех россиян, ожидает множество нововведений. Десятидневные майские выходные – самое радостное событие. Также заработает программа кешбэка на путевки в детские лагеря, ветераны войны получат к празднику дополнительные выплаты, купить или продать старый автомобиль станет проще. Подборку этих и других нововведений мая составил канал Москва 24.

Декада для отдыха

В этом году будем отдыхать с 1 по 10 мая. Согласно указу президента РФ дни с 4 по 7 мая являются нерабочими с сохранением заработной платы. Эти дни оплатят в обычном размере, если работодатель не принял другое решение. Двойной оклад положен за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Доплаты пенсионерам

Доплаты к пенсиям с мая начнут получать бывшие члены экипажей гражданских самолетов. Это касается не только пилотов, а также радистов, штурманов, некоторых категорий механиков и инженеров. Будут выплачивать ежемесячную прибавку к пенсии работникам угольной промышленности.

Размер выплаты установят в индивидуальном порядке с учетом среднего месячного заработка и стажа работника. Право на доплату имеют не работающие по льготным специальностям. В среднем по стране для летчиков доплата составит чуть более 7 тысяч рублей в месяц, для шахтеров – около 4 тысяч рублей.

Пожилые на удаленке

Для людей старше 65 лет работа на удаленке больше не будет обязательной. С 1 мая эта требование является рекомендацией. Решение о рабочем режиме примет работодатель, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе. Новшество затронет около 10 миллионов работающих пенсионеров.

Ветеранские выплаты

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (ВОВ) ко Дню Победы получат дополнительно по 10 тысяч рублей. Поддержка положена более чем 33 тысячам россиян, проживающих не только в РФ, но и на территории стран Прибалтики. Также участники Великой Отечественной войны получат региональные доплаты: от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от региона.

Штрафы за высадку детей-безбилетников

С 1 мая вводится штраф за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, которые не оплатили проезд. Водителя будут наказывать штрафом в 5 тысяч рублей, кондукторов или контролеров – от 20 до 30 тысяч рублей. Если ребенок едет в сопровождении взрослых и они отказываются заплатить за проезд, то семья должна будет покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Повторный тест для туристов

С 1 мая Роспотребнадзор обязал всех россиян, возвращающихся из-за рубежа, сдавать тест на коронавирус дважды. Пройти проверку необходимо в течение пяти дней с момента въезда на территорию РФ. Результат теста необходимо загрузить на сайт госуслуг. До этого времени такие правила распространялись только на туристов, прибывающих из Турции и Танзании.

Отпуск на Кипре и в Болгарии

С 1 мая власти Болгарии открывают доступ в страну для иностранных туристов. Приезжающим нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест или определенного вида антигенный тест, сертификат, подтверждающий вакцинацию или справку о перенесенном за последние полгода заболевании, которая подтверждается положительным тестом.

Туристы, привившиеся препаратом «Спутник V», с 10 мая смогут приехать на Кипр без теста на коронавирус. Вариант такого отдыха станет доступен после завершения двухнедельного локдауна на острове, который местные власти ввели с 26 апреля по 9 мая.

Повышение штрафов для автомобилистов

За нарушение правил дорожного движения на железнодорожном переезде штраф с 1 мая увеличится в пять раз и составит 5 тысяч рублей. Если водитель выехал на переезд при закрытом (или закрывающемся) шлагбауме, а также при красном сигнале светофора и это зафиксировала камера, ему прилетит на почту «письмо счастья».

При нарушении правил на глазах инспектора ГИБДД, то протокол оформят на месте, а также могут лишить водителя прав на срок от 3 до 6 месяцев. Также штраф в 5 тысяч рублей вводится за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, а также за другие подобные нарушения правил проезда.

Покупка подержанных машин через «Госуслуги»

С 1 мая в России договор купли-продажи подержанного автомобиля можно будет заполнить через портал «Госуслуги». Продавцу придется собрать полный пакет документов на машину для заключения сделки: свидетельство о регистрации (СТС), паспорт транспортного средства (ПТС), полис ОСАГО на имя старого собственника и подать заявление на портале госуслуг. Вся информация об авто будет автоматически передана с портала в ГИБДД.

От покупателя потребуется внести свои фамилию, имя и отчество в документах, а остальные данные система заполнит автоматически. При этом для оформления купленного автомобиля в течение 10 дней после сделки все же придется лично посетить МФЦ или ГИБДД, чтобы получить новое свидетельство о регистрации и для внесения записи в бумажный ПТС.

Кешбэк на детский отдых в лагере

С 20 мая в России планируют запустить программу по возврату родителям половины стоимости путевок в детский лагерь. Кешбэк в размере 50% стоимости купленной путевки будет автоматически перечислен на карту «Мир» в течение пяти дней.

Участвовать в программе могут все оздоровительные стационарные лагеря. Полный список партнеров будет доступен на сайте мирпутешествий.рф. Возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей – на это выделят 5 миллиардов рублей.

Налоговый вычет – без бумажек

С 21 мая россияне смогут оформить налоговый вычет по расходам на покупку жилья или земли, на оплату процентов по ипотеке и по индивидуальным инвестиционным счетам в автоматическом режиме. С этого момента больше не надо будет заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и собирать другие подтверждающие документы.

Для оформления вычета потребуется заполнить заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Вместе с тем продолжительность проведения камеральной проверки сократится с 3 месяцев до 1 месяца, а деньги вернутся на счет в срок до 15 дней вместо месяца.