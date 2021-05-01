Два человека погибли в результате ДТП в Дедовичском районе

08:20, 01 мая 2021, ПАИ

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Сегодня произошло ДТП в Дедовичском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и машина съехала в кювет.

В результате аварии водитель и его 39-летний пассажир погибли на месте.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Для оказания помощи коллегам из областного УМВД направлена группа специалистов.