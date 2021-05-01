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Новый очаг коронавируса выявлен в Вязьевской школе Дедовичского района

В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса. Фото ПАИ.

В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса в Вязьевской школе Дедовичского района. Об этом сообщил Официальный канал Псковской обоасти.

Проводятся все необходимые противоэпидемические меры, выявляется круг контактных лиц.

30 апреля выявлен очаг коронавируса возник в кардиологическом отделении Псковской городской больницы. COVID-19 выявлен у пяти пациентов, медработника и сотрудника больницы. 

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