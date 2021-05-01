В ТЦ «Фьорд Плаза» в Пскове открылся пункт вакцинации

10:28, 01 мая 2021, ПАИ

Ещё один пункт вакцинации открылся в третьем псковском торговом центре – в «Фьорд Плаза», сообщил Официальный канал Псковской области.

Отмечается, что с утра уже есть первые желающие получить прививку.

Пункт оборудован всем необходимым для хранения, а также оказания первой медицинской помощи. Работать он будет ежедневно с 9:00 до 15:00.

Напомним, что запись на вакцинацию производится по номеру единой службы «122», через портал «Госуслуги», регистратуры поликлинических отделений.

Пункты вакцинации открыты в каждом районе области, в Пскове – в поликлиниках и в трех торговых центрах: «Империал», «Акваполис», «Фьорд Плаза». Ранее губернатор анонсировал открытие пункта вакцинации и в ТЦ «Апельсин» в Великих Луках.