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Политика

Надежда Партхаль: Труд должен приносит процветание не только каждой семье,но родному краю

Фото ПАИ.

«Первомай — это поистине всенародный и любимый праздник, он символизирует мир и созидание, добро и справедливость, олицетворяет солидарность и сплоченность. Это особенный день для тех, кто своим добросовестным трудом делает нашу жизнь лучше и комфортнее», - обратилась к жителям региона советник-консультант Псковского областного Совета профсоюзов Надежда Партхаль в ходе первомайского онлайн-митинга профсоюзов.

«Третью часть своей жизни человек проводит на работе. Именно поэтому профсоюзы уделяют огромное значение охране труда, - подчеркнула Надежда Партхаль. - Создать комфортные условия труда, не допустить производственного травматизма, постоянно заботится о здоровье своих сотрудников — вот задача руководителя любого уровня. А профсоюзы должны все это контролировать».

Она подчеркнула важность того, чтобы труд приносил благополучие и процветание не только каждой семье, но и родному краю и пожелала псковичам крепкого здоровья благополучия, успехов в труде.

 

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