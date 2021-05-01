Старейший храм Пскова отметил 500-летие

15:29, 01 мая 2021, ПАИ

Старейший храм Пскова отметил 500-летие. По случаю торжественного события власти города поздравили настоятеля храма протоиерея Алексия Воронюка с праздником и предстоящей светлой Пасхой, сообщила пресс-служба Псковской городской Думы

Одна из старейших церквей нашего города располагается практически в самом центре Пскова, но в прежние времена это место являлось окраиной, а сам этот храм был единственным приходским храмом, находившимся за пределами крепостных стен города.

Название этой церкви неразрывно связано с именем знаменитого псковского реставратора Всеволода Петровича Смирнова, очень много сделавшего для восстановления послевоенного Пскова. Ведь именно там около 30 лет размещалась его мастерская.

В 1994 году здание храма, службы в котором прервались в 1938 году, было возвращено Русской православной церкви, а с 1997 года церковь Успения с Пароменья стала приписным храмом псковского Управления внутренних дел.

Отличительной особенностью храма является литой металлический голубь, сидящий на перекладине главного креста храма. В Пскове только на этом храме крест венчается фигуркой голубя. Согласно легенде, «пока голубь восседает на церкви Успения - благодать Святого Духа не отойдет от Пскова».

Подробнее о храме читайте в стать «Жертвы эпидемии и замурованный тайник: что скрывают стены церкви Успения с Пароменья в Пскове».