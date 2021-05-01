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Общество

Михаил Ведерников наградил наручными часами и почетной грамотой Александра Палладина

 

Фото пресс-службы АПО.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с начальником Управления государственной службы и кадров аппарата администрации региона Александром Палладиным, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации области.

 «Хотел бы поблагодарить за многолетнюю, добросовестную, профессиональную, ответственную службу на благо Псковской области, в интересах жителей региона», — отметил Михаил Ведерников.

Глава региона поздравил руководителя структурного подразделения с 65-летним юбилеем, а также вручил Почетную грамоту губернатора Псковской области за большой личный вклад в развитие государственной гражданской службы региона, реализации государственной наградной политики администрации области.

Также  губернатор вручил  Александру Палладину наручные часы с символикой региона, отметив,  что девиз «Потягнем за Отечество» как нельзя лучше подходит для оценки его трудовой деятельности.

 Александр Палладин в свою очередь поблагодарил Михаила Ведерникова за оказанную честь и отметил, что с главой региона очень комфортно работать.

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