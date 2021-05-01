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Конца света не будет. Благодатный огонь сошел

Фото РИА Новости.

В Иерусалиме в  храме Гроба Господня  сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию этого события вел Первый канал.

 Служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня, огонь раздал Патриарх Иерусалимский Феофил III .

Огонь также получат представители одиннадцати стран, приславших в Израиль самолеты, — России,  Белоруссии, Молдавии, Украины, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана, Кипра, Болгарии, сообщает РИА Новости.  В аэропорту имени Бен-Гуриона ломпаду с огнем ожидают представители российского фонда Андрея Первозванного во главе с председателем его попечительского совета Владимиром Якуниным. Российская делегация доставит огонь к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя в Москве.

Служба Великой субботы в храме Гроба Господня символически изображает Страсти Христовы, Погребение и Воскресение Иисуса Христа. Сам вынос Святого Света символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. В отношении выносимого из Гроба Огня сами участники церемонии — греческие и армянские священнослужители — используют не слово «Огонь», а «Свет». 

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