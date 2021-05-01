Астрологический прогноз на май: отказываемся от старых схем и учимся новому

16:27, 01 мая 2021, ПАИ

С важными делами и проектами стоит разобраться до конца мая - иначе в ход событий вмешаются коридор затмений и ретроградный Меркурий.

В начале мая в делах продолжится замедление, которое мы почувствовали еще в конце апреля. Тогда горячий, стремительный Овен уступил место консервативному степенному Тельцу, да еще и к скоплению планет в этом знаке сделал квадратуру Сатурн. В делах мы начали сталкиваться с неожиданными препятствиями, промедлениями, и все пошло не по плану. К планетам в Тельце присоединился революционер Уран. Его противостояние с Сатурном — это борьба старого и нового, консерватизма с радикализмом. И эту борьбу мы чувствуем как в общественной жизни, так и жизни отдельно взятых людей. Особенно это касается Тельцов, Скорпионов, Львов и Водолеев.

В целом энергии месяца способствуют пересмотру финансовых стратегий, упрочению своего материального положения, поиску новых вариантов и отказу от старых схем, которые отжили свое и утратили эффективность.

4 мая Меркурий перейдет в знак Близнецов — складывается благоприятная обстановка в сфере налаживания коммуникаций, запуска информационных кампаний и поиску новых партнеров.

А 20 мая и Солнце перейдет в знак Близнецов. Мы станем более общительными, открытыми, жаждущими новых впечатлений, в общем потянет в пампасы. Тем, кто не сможет отправиться в путешествие, остается два пути — зависать в соцсетях или читать хорошие книжки и заняться учебой.

В первой декаде месяца Марс в Раке и Венера в Тельце диктуют заняться вопросами недвижимости, вплоть до самых крупных покупок, строительных переделок, наведению порядка в хозяйстве и обустройству быта. Если планируете сделки в этой сфере, успейте заключить все договоры и подписать важные документы до 26 мая. Меркурий разворачивается в ретроградное движение 30 числа, но традиционно влияние периода начинается за 3-4 дня до. Это касается и запуска новых проектов в меркурианской сфере — информация, транспорт, логистика, реклама, связь, журналистика. Если планируете серьезные изменения также успевайте до означенного периода.

23 мая еще и Сатурн становится ретроградным, а это затрудняет общение с чиновниками всех мастей, обращение в официальные инстанции. Ждите зависания документов, трудности в разрешении важных вопросов. Карьерные дела тоже могут притормозиться.

26 мая произойдет лунное затмение на оси Близнецы-Стрелец. Оно актуализирует темы общения, разницы в мировоззрении, обучения и путешествий. Возможны разные неожиданности в этих сферах, ссоры, аварии и даже столкновения религиозных фанатиков. Аккуратнее с публичными высказываниями, особенно в соцсетях, чтобы не нарваться на неприятности.

Коридор затмений начнется 26 мая и продлится до 10 июня. События, произошедшие в этот период, носят фатальный характер, поднимают с самых глубин всю нашу муть и высвечивают серьезные проблемы. Обратите внимание на ситуации, которые произойдут в этот период и на новые знакомства. Они могут стать поворотной точкой и круто изменить жизнь, как в лучшую, так и в худшую сторону. Зависит от уровня вашей личной эволюции и прошлых деяний. Новых глобальных дел в этот период лучше не начинать.