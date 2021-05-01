На 1 мая у 90 жителей Псковской области подтвердился коронавирус
За минувшие сутки количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Псковской области выросло на 90 человек. Об этом сообщает Официальный канал Псковской области.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в области – 36353. Статистика выздоровевших в Псковской области увеличилась на 211 человек. За весть период пандемии в регионе выздоровело 27271 человек.
За минувшие сутки умерли от коронавируса 4 человека. Количество умерших за время пандемии коронавируса выросло до 342 человек.
Выздоровело – 27271(211)
Псков – 13129
Великие Луки – 6176
Бежаницкий район - 337
Великолукский район – 815
Гдовский район – 535
Дедовичский район – 775
Дновский район - 306
Красногородский район – 210
Куньинский район – 334
Локнянский район - 246
Невельский район – 1421
Новоржевский район – 363
Новосокольнический район – 969
Опочецкий район – 903
Островский район – 1847
Палкинский район – 396
Печорский район – 703
Плюсский район – 569
Порховский район – 1140
Псковский район – 3013
Пустошкинский район – 329
Пушкиногорский район - 340
Пыталовский район – 316
Себежский район – 575
Струго-Красненский район – 366
Усвятский район – 197
Иногородние (с 30.12.2020) - 43