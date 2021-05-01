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Общество

На 1 мая у 90 жителей Псковской области подтвердился коронавирус

За минувшие сутки количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Псковской области выросло на 90 человек. Об этом сообщает Официальный канал Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом  в области – 36353. Статистика выздоровевших в Псковской области увеличилась на  211 человек. За весть период пандемии в регионе выздоровело  27271 человек.

За минувшие сутки умерли от коронавируса  4 человека. Количество умерших за время пандемии коронавируса выросло до 342 человек.

Выздоровело – 27271(211)

Псков – 13129

Великие Луки – 6176

Бежаницкий район - 337

Великолукский район – 815

Гдовский район – 535

Дедовичский район – 775

Дновский район - 306

Красногородский район – 210

Куньинский район – 334

Локнянский район - 246

Невельский район – 1421

Новоржевский район – 363

Новосокольнический район – 969

Опочецкий район – 903

Островский район – 1847

Палкинский район – 396

Печорский район – 703

Плюсский район – 569

Порховский район –  1140

Псковский район – 3013

Пустошкинский район – 329

Пушкиногорский район - 340

Пыталовский район – 316

Себежский район – 575

Струго-Красненский район – 366

Усвятский район – 197

Иногородние (с 30.12.2020) - 43

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